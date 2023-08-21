Москва, 21 августа, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Российская рота из 71-го гвардейского мотострелкового полка, состоящая из мобилизованных, во время контрнаступления ВСУ сожгла с помощью ручных противотанковых гранатометов американские боевые машины пехоты Bradley на запорожском направлении. Подробности военные рассказали РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM БМП Bradley

Командир роты, которая держала оборону между сёлами Работино и Вербовое, с позывным Админ пояснил, что украинские бронегруппы передвигались под прикрытием танков и артиллерии, пытаясь совершить молниеносный бросок и закинуть пехоту на Bradley. БМП доехали до окопов, где их встретили российские бойцы с ручными противотанковыми гранатометами.

Также при наступлении ВСУ активное участие в уничтожении украинской военной техники принимали расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов, помогали артиллерия и сапёры.

После нескольких безуспешных волн атак украинские военные сменили тактику и стали вести бои на расстоянии 700–800 метров, в ходе которых отпор им дали ВС России с помощью крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщало ИА Регнум, у ВСУ нет ресурсов, чтобы осуществлять «лобовые атаки», о которых «умоляет» Запад, написал журнал Economist, ссылаясь на источник в генштабе украинской армии.

Решение президента Украины Владимира Зеленского укрепить оборону на харьковском направлении направлено на отмывание денег, а не на спасение ВСУ. Об этом 20 августа заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Президент Украины Владимир Зеленский просит у Запада истребители, словно не понимая, что их появление у ВСУ ничего не изменит на поле боя, заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

Американские БМП Bradley оказались одним из самых часто уничтожаемых видов западной военной техники, которую поставили Украине, считает обозреватель портала The Messenger Джошуа Китинг.