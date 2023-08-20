Киев, 20 августа, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Решение президента Украины Владимира Зеленского укрепить оборону на харьковском направлении направлено на отмывание денег, а не на спасение ВСУ. Об этом 20 августа заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире Newsroom.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский

«Какую бы стену мы не возводили, всё равно найдётся оружие, которое сможет её пробить. Это ещё один факт в подтверждение того, что Зеленский крадёт деньги», — сказал Кривонос.

Он добавил, Украина страдает от коррупции в оборонной сфере, поэтому ВСУ не снабжены необходимым для ведения боевых действий.

Кроме того, по его словам, безопасность страны находится под угрозой из-за отсутствия эффективных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что скоро Купянск, а следом и Харьков, будут освобождены. Уже к концу лета или в начале осени Украина, вероятно, потерпит стратегическое поражение. Об этом, считает американский военный, говорят огромные потери среди живой силы ВСУ, восполнить которые вряд ли получится.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня и с тех пор не смогли добиться существенных успехов. При этом постоянные атаки на российские оборонительные позиции приводят к большим потерям в украинской армии. В Минобороны РФ 4 августа сообщили, что за два месяца контрнаступления ВСУ потеряли в боях 43 тыс. военнослужащих и 4,9 тыс. единиц техники.