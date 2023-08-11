В США назвали БМП Bradley одним из самых уничтожаемых видов техники ВСУ
The Messenger назвал БМП Bradley одним из самых уничтожаемых видов техники ВСУ
Вашингтон, 11 августа, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Американские БМП Bradley оказались одним из самых часто уничтожаемых видов западной военной техники, которую поставили Украине. Об этом 11 августа написал обозреватель портала The Messenger Джошуа Китинг.
С начала российской спецоперации Вашингтон уже оказал Киеву помощь на 47 миллиардов долларов, а недавно действующая американская администрация запросила на эти цели ещё 13 миллиардов, отметил Китинг.
Он добавил, что теперь США поставляют Украине некоторые виды своих самых мощных и дорогих вооружений и транспортных средств, таких как танки Abrams, системы противоракетной обороны Patriot и РСЗО HIMARS, однако многие из этих систем уже уничтожили российские военные.
Китинг указал, что, по одной из оценок, 20% задействованного ВСУ в контрнаступлении вооружения, включая большое количество западного, повредили или уничтожили в первые две недели. После этого украинские военные скорректировали тактику, а западным странам теперь, возможно, снова придётся напрягаться для поставок Киеву оружия.
«Одной из систем вооружения, которая особенно сильно пострадала [в ходе контрнаступления ВСУ], является американская боевая машина Bradley», — говорится в публикации.
Автор напомнил, что США обязались отправить на Украину 190 таких машин, и по состоянию на конец июля в Вашингтоне заявляли, что около половины из них уже передали ВСУ.
Также Китинг со ссылкой на подтверждённые потери ВСУ указал, что не менее 23 украинских Bradley уже уничтожили, 21 получили повреждения и пять из них бойцы бросили.
«Более 60 боевых бронированных машин M113, 57 машин противоминной защиты Maxxpro и более 100 Humvee также были уничтожены, повреждены или потеряны. Стоимость всего этого уничтоженного оборудования, вероятно, исчисляется сотнями миллионов долларов», — добавил автор.
Как сообщало ИА Регнум, 1 августа начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что российские войска около Работино в Запорожской области за сутки уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет» танк Leopard и БМП Bradley. Также было пресечено выдвижение двух групп ВСУ у населённого пункта Урожайное.
До этого министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что за июль ВСУ потеряли в попытках контрнаступления 20 824 военных и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.