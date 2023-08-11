Вашингтон, 11 августа, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Американские БМП Bradley оказались одним из самых часто уничтожаемых видов западной военной техники, которую поставили Украине. Об этом 11 августа написал обозреватель портала The Messenger Джошуа Китинг.

Иван Шилов ИА Регнум

С начала российской спецоперации Вашингтон уже оказал Киеву помощь на 47 миллиардов долларов, а недавно действующая американская администрация запросила на эти цели ещё 13 миллиардов, отметил Китинг.

Он добавил, что теперь США поставляют Украине некоторые виды своих самых мощных и дорогих вооружений и транспортных средств, таких как танки Abrams, системы противоракетной обороны Patriot и РСЗО HIMARS, однако многие из этих систем уже уничтожили российские военные.

Китинг указал, что, по одной из оценок, 20% задействованного ВСУ в контрнаступлении вооружения, включая большое количество западного, повредили или уничтожили в первые две недели. После этого украинские военные скорректировали тактику, а западным странам теперь, возможно, снова придётся напрягаться для поставок Киеву оружия.

«Одной из систем вооружения, которая особенно сильно пострадала [в ходе контрнаступления ВСУ], является американская боевая машина Bradley», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что США обязались отправить на Украину 190 таких машин, и по состоянию на конец июля в Вашингтоне заявляли, что около половины из них уже передали ВСУ.

Также Китинг со ссылкой на подтверждённые потери ВСУ указал, что не менее 23 украинских Bradley уже уничтожили, 21 получили повреждения и пять из них бойцы бросили.

«Более 60 боевых бронированных машин M113, 57 машин противоминной защиты Maxxpro и более 100 Humvee также были уничтожены, повреждены или потеряны. Стоимость всего этого уничтоженного оборудования, вероятно, исчисляется сотнями миллионов долларов», — добавил автор.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что российские войска около Работино в Запорожской области за сутки уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет» танк Leopard и БМП Bradley. Также было пресечено выдвижение двух групп ВСУ у населённого пункта Урожайное.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что за июль ВСУ потеряли в попытках контрнаступления 20 824 военных и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.