Лондон, 20 августа, 2023, 17:22 — ИА Регнум. У ВСУ нет ресурсов, чтобы осуществлять «лобовые атака», о которых «умоляет» Запад. Об этом 20 августа сообщил журнал Economist, ссылаясь на источник в генштабе украинской армии.

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

По его данным, ВСУ получили 60 танков Leopard, хотя западные союзники Украины обещали их «сотни». Также источник пожаловался на нехватку машин для разминирования.

«У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад», — приводит издание слова источника.

Журналисты привели также слова Сергея Лещенко, представителя офиса президента Украины, который посетовал на то, что отсутствие обещанного Западом вооружения «демотивирует и расстраивает».

В материале указано, что руководство ВСУ откладывало начало контрнаступления из-за минных полей российской армии, а также из-за отсутствия господства в воздухе.

Источник обратил внимание на то, что любое перемирие сейчас будет означать «отсроченную войну», а многие представители молодежи Украины уже чувствуют тяжесть конфликта.

Отмечается, что те, кто хотел воевать, уже давно пошли добровольцами, поэтому сейчас Киев набирает в ВСУ «в основном среди нежелающих».

Как передавало ИА Регнум, журналисты немецкого издания Die Welt предположили, что Киеву нужно мобилизовать три миллиона граждан, чтобы Украина смогла надеяться на победу в конфликте с Россией. Авторы статьи высказали мнение о том, что в связи с этим общая численность ВСУ может достигать трёх млн человек. При этом ранее на Украине уже звучали заявления о возможности проведения всеобщей мобилизации. Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в беседе в корреспондентом ИА Регнум отметил, что к нехватке людей ВСУ привела стратегия «заваливания трупами» — потери ВСУ колоссальны.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале написал, что любое контрнаступление Киева задохнётся, а Россия не должна останавливаться, пока нынешнее украинское государство не будет уничтожено дотла. По словам Медведева, у России нет выбора: или будет уничтожен их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию.

Ранее Медведев заявил, что все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными. По его словам, применению Киевом западного вооружения российская армия научилась эффективно противодействовать.