Вашингтон, 20 августа, 2023, 22:10 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский просит у Запада истребители, словно не понимая, что их появление у ВСУ ничего не изменит на поле боя, заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

Mykola Myalshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Все они (истребители — Прим. ред.) будут сбиты в течение месяца», — написал Риттер на своей странице в Х (Twitter).

Появление истребителей создаст у Украины иллюзию безопасности, на самом же деле ВСУ теряют огромное количество бойцов, отметил Риттер. Ответственность за 400 тысяч потерянных Украиной мужчин должны разделить между собой киевский лидер и западные политики, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 20 августа в ходе визитов президента Украины в Нидерланды и Данию премьер-министры этих стран Марк Рютте и Метте Фредериксен подтвердили, что поставят в Киев истребители F-16, не уточнив дату.

Ранее власти США одобрили передачу третьими странами Киеву американских истребителей F-16. Самолёты должны быть переданы ВСУ после того, как лётчики ВСУ завершат обучение.

Украина может получить первые F-16 уже в 2024 году, но из-за неопытности пилотов ВСУ на освоение истребителей может уйти не менее пяти лет, заявил 18 августа командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер. 19 августа министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что обучение пилотов и инженеров ВСУ работе с F-16 уже началось, но займёт не менее полугода.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что если Запад решит поставлять Украине истребители, они будут гореть так же хорошо, как уже горят поставленные ВСУ немецкие танки. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в беседе с ИА Регнум заявил, что решение США поставить Украине истребители говорит о последовательности американской политики использовать ВСУ как торпеду против России. Но на ход СВО такие поставки радикально не повлияют, добавил эксперт.