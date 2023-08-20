Курск, 20 августа, 2023, 18:34 — ИА Регнум. ВСУ, атаковав здание железнодорожного вокзала в Курске, не только в очередной раз совершили нападение на сугубо гражданский объект, но и ударили по общей для России и Украины истории, заявила 20 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости Последствия атаки украинского беспилотника

Как сообщало ИА Регнум ранее, атака на здание вокзала была осуществлена в ночь на 20 августа. В результате удара украинского дрона были повреждены крыша, фасад и первая платформа вокзала, повреждения получили зал ожидания и пешеходный тоннель. Пять человек получили лёгкие ранения из-за разлёта осколков.

«Нынешнее здание вокзала построено вместо полностью разрушенного в результате безжалостных гитлеровских бомбардировок Курского железнодорожного узла в 1943 году. Это вокзал-памятник героям Курской дуги. Его стены цвета запёкшейся крови солдат, спасших мир от фашизма», — цитирует Захарову официальный Telegram-канал МИД.

Министерство решительно осуждает очередной бессмысленный теракт преступного киевского режима и считает действия ВСУ очередным доказательством того, что денацификация и демилитаризация Украины — абсолютный приоритет внешней политики РФ, отметила Захарова.

«Последыши гитлеровских прихвостней С. Бандеры и Р. Шухевича, также как и их идеологические прародители, в погоне за мнимой незалежностью и самостийностью на деле разрушают свою родину, превратив её в плацдарм очередного тщетного «дранг нах остен», став слепым орудием западной агрессии против Москвы. И конец их будет столь же бесславен», — добавила официальный представитель МИД.

Как сообщалось ранее, сотрудники СК РФ проведут расследование по факту атаки на здание вокзала в Курске. Основные последствия падения дрона уже ликвидированы, отметил губернатор Курской области Роман Старовойт. Все пассажирские и пригородные поезда следуют по графику. Энергоснабжение, которое было нарушено после атак беспилотников ВСУ на другие объекты региона, также уже восстановлено.

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19–20 августа ВСУ осуществили и другие попытки атаковать объекты в регионах России с помощью беспилотников. В ночь на 20 августа БПЛА пытался атаковать Москву, дрон сбили силами ПВО, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Беспилотниками была атакована Ростовская область, дроны поразили средствами РЭБ, сообщил глава региона Василий Голубев. Днём 20 августа несколько украинских БПЛА были уничтожены средствами ПВО над Белгородской областью.