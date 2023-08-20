Курск, 20 августа, 2023, 09:25 — ИА Регнум. На железнодорожном вокзале Курска в результате удара украинского дрона были повреждены крыша, фасад и первая платформа, также имеются повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Официальный телеграм-канал губернатора Курской области

Он отметил, что на железнодорожном вокзале Курска специалисты уже устранили основные последствия ночного удара украинского дрона, пожар был ликвидирован.

«Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле», — написал он, добавив, что в самое ближайшее время специалисты приступят к ремонтным работам.

Глава региона отметил, что вход и посадка на поезда после прохождения досмотра в настоящее время осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал, первую платформу временно закрыли до устранения всех последствий удара, посадка осуществляется со второй и третьей платформ.

По словам Старовойта, в момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, их оперативно эвакуировали. В результате атаки от осколков пострадали пять человек, двое из которых отказались от медицинской помощи, трое пострадавших были направлены для осмотра в Курскую областную больницу, их уже отпустили домой, написал губернатор, добавив, что поручил организовать всю необходимую помощь по устранению последствий удара, будут задействованы все необходимые силы и средства.

Он отметил, что сейчас на территории вокзала работают добровольцы, которые помогают пассажирам при посадке на поезда.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 20 августа Курск атаковал украинский беспилотник.

Ранее в ночь на 14 июля в городе Курчатове Курской области упал и взорвался беспилотник. Пострадавших в результате инцидента не было. Также не был повреждён ни один из критически важных объектов.

Днём 19 августа пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории Москвы и Московской области.

В ночь на 18 августа силами ПВО при попытке пролёта в Москву был уничтожен беспилотник. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что обломки дрона упали в районе Экспоцентра.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку украинских дронов на «Москва-Сити», отметила, что киевский режим продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка.