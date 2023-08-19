Москва, 19 августа, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции на Украине уничтожили на временно оккупированной Киевом части территории ДНР (в районе Торецка и Новомихайловки) склады боеприпасов ВСУ, сообщили 19 августа в Министерстве обороны РФ.

Александр Река/ТАСС РСЗО «Град» ВС России

«В районах населённых пунктов Торецк и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на том же (донецком) направлении были отражены пять атак штурмовых групп ВСУ, потери противника на данном направлении за сутки составили до 400 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 17 единиц транспорта, включая 14 боевых бронированных машин и гаубицу Д-20.

Также 19 августа в Минобороны сообщили об отражении атаки ВСУ в районе Урожайного в ДНР, отражении атаки в районе Работино на запорожском направлении, поражении передового командного пункта ВСУ на временно оккупированном Киевом участке территории Запорожской области, пресечении действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ДНР и Запорожской области, а также о значительных потерях ВСУ на ряде направлений.