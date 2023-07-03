Москва, 3 июля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Украинская армия не достигла целей ни на одном из направлений, заявил министр обороны России Сергей Шойгу 3 июля на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что отсутствие у ВСУ успехов говорит о мастерстве российских бойцов, а также о том, что ожидания Киева от хвалёного западного оружия явно завышены.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня Шойгу проверил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне СВО и провёл совещание с командованием. Он отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки. Глава Минобороны поручил активно вести разведку, чтобы вовремя вскрывать планы украинской армии.