Москва, 3 июля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Украинские власти по настоянию Запада требуют от командования Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжать наступление, не считаясь с существенными потерями, заявил 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM

На селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил (ВС) РФ Шойгу отметил, что Киев пытается компенсировать свои неудачи за счёт обстрелов гражданских объектов. Таким образом, подчеркнул министр обороны России, Украины пытается добиться пропагандистского эффекта.

«Но профессиональные действия ВС России позволяют минимизировать потери среди мирного населения», — сказал он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления. По его словам, наступление может начаться на любом из участков фронта: от васильевского направления до Времевского выступа.

Накануне глава комитета начальников штабов США Марк Милли признал, что контрнаступление ведётся медленнее, чем ожидалось. Он уточнил, что его такая ситуация не удивляет, так как речь идёт о реальных, а не о моделируемых боевых действиях. Милли указал, что процесс продвижения украинских войск будет очень долгим и «очень кровавым».

Американская газета Wall Street Journal в свою очередь написала, что украинская армия в ходе попыток контрнаступления не смогла даже приблизиться к российским оборонительным сооружениям. По данным издания, ВСУ из-за больших потерь остановились примерно на расстоянии полутора десятков километров от противотанковых окопов и других заграждений.