Москва, 20 августа, 2023, 13:58 — ИА Регнум. 20 августа 2023 года Роскосмос сообщил о потере связи с российской космической станцией «Луна-25», которая должна была выйти на предпосадочную эллиптическую орбиту. По предварительным данным, автоматическая станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны.

Роскосмос «Луна-25», макет

«19 августа в соответствии с программой полёта КА «Луна-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 мск связь с КА «Луна-25» прервалась. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали. По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — говорится в заявлении Роскосмоса.

Первая почти за 50 лет российская лунная миссия была направлена к естественному спутнику Земли 11 августа. Через пять дней аппарат вышел на орбиту искусственного спутника Луны.

17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. 18 августа она скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке.

19 августа Роскосмос сообщил, что «Луна-25» прошла через метеоритный поток Персеиды и, уклонившись от столкновения, засняла момент удара болида о поверхность Луны.

Кроме того, станция провела несколько включений приборов во время полёта по орбите Луны, были получены важные научные результаты, в том числе снимок кратера Зееман на Южном полюсе Луны. Ожидалось, что «Луна-25» совершит посадку на лунную поверхность 21 августа. Главной целью миссии было названо исследование естественного спутника Земли на наличие льда.

Роскосмос Первый лунный снимок, снятый станцией «Луна-25»

Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований академии Анатолий Петрукович назвал потерю аппарата очень печальным событием. По его словам, теперь предстоит разобраться в причинах провала миссии.

«Нужно понять, почему это произошло, какие уроки надо вынести для будущих проектов — это очень важное мероприятие, сейчас единственное, которое можно сделать, я думаю, что комиссия этим займется. Сейчас пока рано говорить, какое это произведёт влияние на будущую лунную программу, я думаю, комиссия, которая будет создана, она в том числе вынесет предложения по поводу продолжения», — сказал он РБК.

Всего с 2018 года в мире состоялось 12 космических запусков с 18 лунными миссиями. При этом девять миссий были частично или полностью неудачными.

Так, 25 мая 2018 года Китай запустил спутник-ретранслятор «Цюэцяо». Он был успешно выведен в точку гравитационного равновесия Земли и Луны L2 (одна из точек Лагранжа) и затем обеспечивал работу аппарата «Чанъэ-4», который исследует обратную сторону Луны. Вместе с «Цюэцяо» были запущены два других малых спутника: «Лунцзян-1» и «Лунцзян-2», второй смог год проработать на орбите, а у первого отказала система управления.

22 февраля 2019 года американская Falcon 9 вывела на орбиту израильский межпланетный аппарат «Берешит». Он представлял собой аппарат-планетоход, который должен был передвигаться Луне прыжками. При прилунении он разбился.

Как отмечали в Роскосмосе, Россия продолжит лунные миссии.

«Мы надеемся, что в 2027 году мы запустим «Луну-26», в 2028 году — «Луну-27» и где-то к 2030-му, после 2030 года — «Луну-28», — рассказал журналистам 11 августа глава госкорпорации Юрий Борисов.

Вопросами выяснения причин потери «Луны-25» займётся специально сформированная межведомственная комиссия.