Москва, 20 августа, 2023, 04:52 — ИА Регнум. В ночь на 20 августа зафиксирована попытка пролёта беспилотника на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщил, что дрон был сбит силами ПВО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Он уточнил, что беспилотник киевской армии имел направление на южную часть российской столицы.

Собянин поблагодарил военных за работу.

Ранее стало известно о том, что московские воздушные гавани Домодедово и Внуково временно отменили авиасообщение.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 августа украинский БПЛА атаковал железнодорожный вокзал в Курске. По информации губернатора региона Романа Старовойта, в результате атаки от осколков стёкол лёгкие ранения получили пять человек.

В ночь на 18 августа силами ПВО при попытке пролёта в Москву был уничтожен беспилотник. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что обломки дрона упали в районе Экспоцентра. Здание одного из павильонов получило повреждения, но не значительные.

В Минобороны России подтвердили очередную попытку ВСУ атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Беспилотник поразили системами противовоздушной обороны.

В ночь на 10 августа средства ПВО пресекли попытки террористических атак ВСУ дронами на Москву и Севастополь. По данным ведомства, один из украинских беспилотников, запущенных в сторону российской столицы, удалось сбить над Малоярославским районом Калужской области. Ещё один уничтожили в небе над территорией Одинцовского района Московской области.

Ещё два беспилотных летательных аппарата сбили над Москвой 9 августа.

Комментируя атаку беспилотников на Россию, президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у него сомнений, что Москву и другие города защитят от дронов.