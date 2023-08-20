Курск, 20 августа, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Появились кадры последствий удара беспилотника ВСУ по железнодорожному вокзалу в Курске. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Официальный телеграм-канал губернатора Курской области

На кадрах видно, что помещения внутри здания усыпаны фрагментами разбитых стёкол, повреждена кровля. На месте работают спасательная бригада и волонтёры.

Все пассажирские пригородные поезда идут по графику, налаживается работа касс. Вход и посадка на поезда после прохождения досмотра в настоящее время осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал, первую платформу временно закрыли до устранения всех последствий удара, посадка осуществляется со второй и третьей платформ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что основные последствия падения дрона на вокзал ликвидированы.

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Как сообщало ИА Регнум, Курск в ночь на 20 августа атаковал украинский беспилотник. На железнодорожном вокзале города в результате удара украинского дрона были повреждены крыша, фасад и первая платформа, также имеются повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле.

Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой.

В ночь на 20 августа была зафиксирована попытка пролёта беспилотника на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщил, что дрон был сбит силами ПВО. Он уточнил, что беспилотник киевской армии имел направление на южную часть российской столицы.

Кроме того, 20 августа ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область. По беспилотникам успешно отработали средства РЭБ, средства ПВО не применялись из-за малого размера цели, уточнил глава региона Василий Голубев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки украинских дронов, в частности, на «Москва-Сити», отметила, что киевский режим продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка.