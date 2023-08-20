Ростов-на-Дону, 20 августа, 2023, 09:38 — ИА Регнум. В Ростовской области ранним утром 20 августа была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе, сообщил глава региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, по беспилотникам успешно отработали средства РЭБ, средства ПВО не применялись из-за малого размера цели.

«Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска», — написал он в Telegram-канале.

Жертв и разрушений в результате падения дронов нет.

Как сообщало ИА Регнум, Курск в ночь на 20 августа атаковал украинский беспилотник. На железнодорожном вокзале Курска в результате удара украинского дрона были повреждены крыша, фасад и первая платформа, также имеются повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле.