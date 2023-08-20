Москва, 20 августа, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Связь с автоматической станцией «Луна-25» прервалась, сообщили 20 августа в «Роскосмосе».

Кадр из видео Роскосмос ТВ Макет космического аппарата «Луна-25»

Выяснением причин потери «Луны-25» займётся специально формируемая межведомственная комиссия. По данным «Роскосмоса», связь со станцией была потеряна 19 августа, после этого аппарат, по всей видимости, перешёл на нерасчётную орбиту и столкнулся с Луной.

Накануне при переходе станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить манёвр с заданными параметрами.

11 августа к естественному спутнику Земли была запущена первая в современной истории России автоматическая станция «Луна-25». 16 августа она вышла на орбиту искусственного спутника Луны.

17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. На изображении запечатлён южный полярный кратер Зееман, находящийся на обратной стороне Луны и невидимый с Земли. 18 августа «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке.

19 августа Роскосмос сообщил, что «Луна-25» зарегистрировала событие удара микрометеорита, который, скорее всего, принадлежит метеорному потоку Персеиды.