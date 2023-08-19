Москва, 19 августа, 2023, 19:05 — ИА Регнум. По прогнозам синоптиков, в Москве с 21:00 19 августа до 11:00 20 августа ожидается кратковременный дождь с грозой, сообщила 19 августа пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве на своём сайте.

Михаил Терещенко/ТАСС

В МЧС рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных манёвров, парковать автомобили вдали от деревьев.

Также москвичам посоветовали Жителям обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Накануне, 18 августа, МЧС так же предупреждало о грозе и граде в столице. Так, во второй половине дня в Москве ожидался ливневый дождь, местами гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/с.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа в Москве стало самым тёплым днём 2023 года, уже к 11 часам утра воздух прогрелся до +30,2 градуса. Ранее за всё время наблюдений на метеостанции ВДНХ с 1949 года температура воздуха в столице в этот день поднималась выше +30 градусов лишь трижды, и все три случая приходятся на 21-й век — их зафиксировали в 2010-м, 2014-м и 2022 годах.

Днём ранее, 5 августа, был установлен температурный рекорд ― +29,2 градуса.

Кроме того, москвичи в августе пережили две тропические ночи. Первая такая ночь была зафиксирована 7 июля — тогда температура составила +21,8 градуса, вторая — ночь на 7 августа, тогда температура на метеостанции ВДНХ минимум составила +20,6 градуса.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на севере европейской территории, в том числе и в Московском регионе, первый осенний месяц будет довольно прохладным. По её словам, дневные температуры прогнозируются в пределах 13-18 градусов тепла, а по ночам в периоды похолоданий температура может опускаться до нулевых значений.