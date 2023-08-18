Москва, 18 августа, 2023, 19:09 — ИА Регнум. На севере европейской территории, в том числе и в московском регионе, первый осенний месяц будет довольно прохладным, заявила 18 августа рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов

По её словам, дневные температуры прогнозируются в пределах 13-18 градусов тепла, а по ночам в периоды похолоданий температура может опускаться до нулевых значений.

Синоптик отметила, что с началом осени жара спадёт и на юге России. Начиная от Черноземья (Воронежская область) и Поволжья и заканчивая Краснодарским краем и Северным Кавказом температура будет ниже нормы.

«Обычно в сентябре температура в южных регионах в среднем колеблется в диапазоне плюс 22-27 градусов. В этом году ожидается на один — два градуса холоднее», — уточнила Паршина, добавив, что при похолоданиях ночью температура будет понижаться до 7-12 градусов, а днём не превышать плюс 20 градусов. При этом особых дождей на юге не прогнозируется в отличие от Поволжья, где сентябрь окажется дождливым.

По данным Гидрометцентра, холоднее обычного сентябрь прогнозируется в Западной и Восточной Сибири, Иркутской области, в Бурятии. Днём максимум 13-16 тепла. Возможны ночные заморозки до минус 6 градусов. В Хабаровском крае и Амурской области сентябрь ожидается засушливым.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа в МЧС России предупредили москвичей о ливнях, грозе и граде до конца дня. Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве 18 августа может выпасть порядка 20% месячной нормы осадков из-за грозовых ливневых дождей.

Июль 2023 года стал аномально холодным и дождливым для Московского региона, тогда как во многих других областях России летом установилась совершенно другая погода, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко.

Однако это не указывает на резкое изменение климата, в практике метеонаблюдений периодически фиксируются ситуативные погодные аномалии, добавил эксперт.