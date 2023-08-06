Москва, 6 августа, 2023, 12:50 — ИА Регнум. 6 августа в Москве стало самым тёплым днём 2023 года, уже к 11 часам утра воздух прогрелся до +30,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Владимир Астапкович/РИА Новости Люди загорают на Воробьевых горах в Москве

«Таким образом, воскресенье вышло на первое место среди самых тёплых дней нынешнего лета, и впервые с начала сезона температура воздуха превысила отметку в плюс 30 градусов», — написал синоптик в своём Telegram-канале.

Ранее за всё время наблюдений на метеостанции ВДНХ с 1949 года температура воздуха в Москве в этот день поднималась выше +30 градусов лишь трижды, и все три случая приходятся на 21-й век — они были зафиксированы в 2010, 2014 и 2022 годах, отметил Леус.

Как сообщало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в понедельник, 7 августа, в Москве ожидается рекордная для этого дня жара, воздух прогреется до +33 градусов.

Температурный рекорд был установлен и 5 августа (+29,2 градуса), ожидается высокая температура также 6 августа (до +34), рассказал Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за жары на станциях метро начали раздавать бутылки с бесплатной водой. Их также предлагают пассажирам на ряде автовокзалов и автостанций.