Москва, 7 августа, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Ночь на 7 августа в Москве стала тропической. Это вторая подобная ночь за текущее лето. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Александр Вильф/РИА Новости

«В столице минувшей ночью температура воздуха не опустилась ниже 20-градусной отметки ― такие ночи принято называть тропическими», ― написал в сообщении в Telegram-канале метеоролог.

Он уточнил, что на метеостанции ВДНХ минимум составил +20,6 градуса.

Первую тропическую ночь летом 2023 года москвичи пережили 7 июля — тогда температура составила +21,8 градуса. Ожидается, что предстоящая ночь на 8 августа также будет жаркой: столбики термометров не опустятся ниже +20…+22 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа в Москве стало самым тёплым днём 2023 года, уже к 11 часам утра воздух прогрелся до +30,2 градуса. Ранее за всё время наблюдений на метеостанции ВДНХ с 1949 года температура воздуха в столице в этот день поднималась выше +30 градусов лишь трижды, и все три случая приходятся на 21-й век — их зафиксировали в 2010, 2014 и 2022 годах.

Днём ранее, 5 августа, был поставлен температурный рекорд ― +29,2 градуса.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что начало августа в Москве обещает быть тёплым и солнечным. Метеоролог добавил, что в последний день месяца в столичном регионе будет преобладать солнечная и сухая погода. В ночные часы температура будет +10–15 градусов, днём воздух прогреется до +22–27 градусов.