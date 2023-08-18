Москва, 18 августа, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Ливень, гроза и град ожидаются во второй половине дня в Москве, сообщила 18 августа пресс-служба ГУ МЧС России по Москве в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум

Так, по прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня с сохранением до конца суток 18 августа в Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/с.

В МЧС попросили автомобилистов снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких перестроений. Пешеходам рекомендовали обходить стороной шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве 18 августа может выпасть порядка 20% месячной нормы осадков из-за грозовых ливневых дождей.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа в Москве стало самым тёплым днём 2023 года, уже к 11 часам утра воздух прогрелся до +30,2 градуса. Ранее за всё время наблюдений на метеостанции ВДНХ с 1949 года температура воздуха в столице в этот день поднималась выше +30 градусов лишь трижды, и все три случая приходятся на 21-й век — их зафиксировали в 2010-м, 2014-м и 2022 годах.

Днём ранее, 5 августа, был установлен температурный рекорд ― +29,2 градуса.

Кроме того, москвичи в августе пережили две тропические ночи. Первая такая ночь была зафиксирована 7 июля — тогда температура составила +21,8 градуса, вторая — ночь на 7 августа, тогда температура на метеостанции ВДНХ минимум составила +20,6 градуса.