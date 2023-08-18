Москва, 18 августа, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Атаки украинской армии по объектам в Крыму в администрации президента США Джо Байдена назвали пустой тратой ресурсов. Об этом 18 августа сообщил телеканал CNN, ссылаясь на американских официальных лиц.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По его данным, в Вашингтоне скептически относятся к ударам Киева по Крыму.

В материале отмечается, что, по мнению некоторых военных и чиновников администрации Байдена, атаки ВСУ на Крым в лучшем случае служат для отвлечения внимания, а в худшем — представляют собой пустую трату большого количества ресурсов в рамках стратегии, которая, как теперь полагают аналитики, чересчур рассеяла силы украинской армии по множеству направлений.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что за атаками на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года стоит Киев. СБУ предоставила американскому телеканалу два видеоролика, на которых зафиксирован момент удара БПЛА по дорожному участку моста, а затем, примерно через пять минут, ещё одна атака по железнодорожному участку с противоположного направления.

Начиная с 12 августа ВСУ трижды пытались атаковать Крымский мост. Российские военные пресекли первую попытку, когда Киев направил в сторону объектов Крыма 20 беспилотников, 14 из которых уничтожила система ПВО, ещё шесть подавили средства радиоэлектронной борьбы. В результате пресечённого теракта никто не пострадал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Она указала, что такие теракты говорят о неспособности ВСУ, несмотря на помощь Запада, изменить ситуацию на фронте. Представитель МИД отметила, что такие диверсии дают международной общественности возможность вновь убедиться в истинной сущности киевского режима.

В Минобороны РФ 16 августа проинформировали, что российскими средствами ПВО в Крыму был сбит украинский беспилотник.

Президент России Владимир Путин 13 июля заявил, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Он отметил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.