Вашингтон, 16 августа, 2023, 11:43 — ИА Регнум. За атаками на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года стоит Киев, а Служба безопасности Украины передала американскому каналу CNN видео нападения. Об этом заявил глава ведомства Василий Малюк.

Кадр из видео

По его словам, морские беспилотники — это «уникальное изобретение СБУ, ни одна из частных компаний не причастна к этому».

«Недавно с помощью этих беспилотников мы осуществили успешный удар по Крымскому мосту, большому десантному кораблю «Оленегорский горняк» и танкеру «Сиг», — сказал он в интервью СNN.

СБУ предоставила американскому телеканалу два видеролика, на которых зафиксирован момент удара БПЛА по дорожному участку моста, а затем, примерно через пять минут, ещё одна атака по железнодорожному участку с противоположного направления.

Телеканал также отмечает, что Малюк признал ответственность Киева за атаку на Крымский мост 8 октября 2022 года.

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Как сообщало ИА Регнум, взрыв на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года, в результате погибли четыре человека. Второй взрыв на Крымском мосту произошёл 17 июля 2023 года, в результате теракта погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила тяжёлые травмы.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов признал, что СБУ причастна и к первому теракту на Крымском мосту в 2022 году, и ко второму теракту, который был совершён в июле 2023 года. Он отметил, что Киев атакует многие объекты, в том числе и Крымский мост.

Киев попытался атаковать Крымский мост и 12 августа зенитной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили её. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попытку Киева атаковать мост варварской акцией. Она отметила, что действия Украины не останутся без ответа.