Украинский беспилотник сбит в Крыму
Симферополь, 16 августа, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Украинский беспилотник сбит в Крыму российскими военными, сообщили 16 августа в Минобороны РФ. Отмечается, что попытка атаки ВСУ была осуществлена около 11:00 мск.
«Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Республики Крым», — указали в Минобороны.
12 августа система ПВО России сбила две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов, Крымский мост повреждений не получил. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о выставлении дымовой завесы над Крымским мостом после попытки ракетной атаки ВСУ.