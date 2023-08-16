Симферополь, 16 августа, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Украинский беспилотник сбит в Крыму российскими военными, сообщили 16 августа в Минобороны РФ. Отмечается, что попытка атаки ВСУ была осуществлена около 11:00 мск.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Республики Крым», — указали в Минобороны.

12 августа система ПВО России сбила две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов, Крымский мост повреждений не получил. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о выставлении дымовой завесы над Крымским мостом после попытки ракетной атаки ВСУ.