Москва, 18 августа, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за минувшие сутки отразили семь атак и контратак ВСУ на купянском направлении, а также уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Каменок Харьковской области, сообщили 18 августа в Министерстве обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, грамотных действий подразделений «Западной» группировки войск в течение суток успешно отражено семь атак и контратак противника, в районах населённых пунктов Новосёловское ЛНР, Синьковка, Ольшана и урочища Маньковка Харьковской области», — заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, три атаки ВСУ были отражены на донецком направлении, по две — на краснолиманском и запорожском, одна атака — на южнодонецком направлении, отметили в ведомстве.

Также 18 августа в Минобороны сообщили, что российские войска за минувшие сутки сбили два самолёта Су-25 ВСУ, а также уничтожили на временно оккупированном участке территории ДНР три пункта боепитания украинской армии.

При отступлении на купянском направлении военные ВСУ минируют тела погибших солдат, рассказал ранее замкомбата 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка. В частности, это было сделано перед отступление ВСУ из посёлка Новосёловского в Луганской Народной Республике. Об освобождении Новосёловского в Минобороны сообщили 5 августа.

Украинские власти в условиях успешного наступления ВС РФ на купянском направлении усилили мобилизацию в Харькове и проводят репрессии против мирного населения города и области, заявил 17 августа глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. ВСУ необходимо усиливать резервы, и они стараются мобилизовать всех мужчин, а те, в свою очередь, пытаются от этого уклониться, сказал Ганчев.