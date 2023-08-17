ВСУ заминировали трупы своих солдат при отступлении из Новоселовского
Замкомбата: ВСУ минировали трупы своих солдат при отступлении из Новоселовского
Луганск, 18 августа, 2023, 00:02 — ИА Регнум. Военные ВСУ заминировали тела погибших украинских солдат перед отступлением из посёлка Новоселовского в Луганской Народной Республике. Об этом РИА Новости рассказал замкомбата 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка.
Российские военные отмечают, что боевики, уходя из Новоселовского, оставили большое количество тел своих сослуживцев, причём многие из них были заминированы.
«Украинские военные минируют не только подвалы и дома, в которых сидели в Новоселовском, но и трупы. Иногда приходится собирать просто остатки, особенно когда сдергиваешь тело и там взрывается мина, оставленная наёмниками или украинцами», — рассказал боец Птичка.
Как сообщало ИА Регнум, 5 августа Минобороны заявило об освобождении российскими военными на купянском направлении посёлка Новосёловского в ЛНР.
ВСУ в районе Новосёловского проводит по несколько атак в сутки. Такую попытку они предприняли и 11 августа.
Российские бойцы нашли погибших украинских военных, которых ВСУ бросили при отступлении в Донбассе, рассказал старший отряда по извлечению и эвакуации из района боевых действий 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Стрела.