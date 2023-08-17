Харьков, Украина, 18 августа, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Украинские власти усилили мобилизацию в Харькове, проводя также репрессии против мирного населения в области. Об этом в эфире телеканала «Звезда» сообщил 17 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

Сергей Корсун ИА Регнум Повестка Мобилизация ВСУ Украина

Он сослался на жителей Харькова, которые подтверждают усиление мобилизации.

«Сейчас им резервы надо усиливать, у них не хватает живой силы, пушечного мяса, и они, естественно, берут всех подряд. Вылавливают и насильно призывают. Люди находятся в паническом состоянии, никто не хочет брать в руки оружие и воевать за западные идеалы», — добавил Ганчев.

Он отметил, что Киев негласно ведёт прессинг мирных граждан за связи с Россией. Несмотря на это, эвакуированные в Россию работники харьковской администрации продолжают поддерживать отношения и общаются с жителями, получая от них подобную информацию. При этом непосредственного общения с ними не происходит, любой российский номер в телефонной книге вызывает агрессию, люди подвергаются репрессиям, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области.

Ганчев подтвердил, что российские военные медленно, но уверенно двигаются к Купянску, фиксируя контратаки ВСУ и обстрелы территорий Харьковской области. ВСУ подтягивают резервы, достаточно большое число мобилизованных готово сдаваться российским военным. Несмотря на это, резервы из Харькова и из других регионов ВСУ продолжают подтягивать, заключил глава ВГА.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале заявил, что ВСУ терпят поражение в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки командования продвигаться. По его словам, киевское руководство за 2,5 месяца активных боёв не достигло никаких результатов и загнало свою армию в тупик, потеряв большую часть вооружений. В ВСУ уже не хватает даже патронов и стрелкового оружия, добавил Соскин.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о скором освобождении Россией Харькова и Купянска. Линия обороны у Купянска разбита, а российские войска продвигаются по несколько километров в день, угрожая войти в город. По его мнению, Купянск скоро падёт, а следом будет и Харьков.

Военно-политическое руководство Украины продолжает милитаризацию Харькова, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Гражданский трафик на дорогах весьма затруднен из-за военных колон. Для нужд ВСУ изымают «автомобили коммунальной собственности», добавил эксперт.