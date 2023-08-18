Москва, 18 августа, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ сбили за сутки два украинских самолёта Су-25. Об этом 18 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости Зенитный ракетный комплекс «Бук»

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Веролюбовка ДНР сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Кроме того, около Малой Токмачки Запорожской области средствами противовоздушной обороны сбит украинский самолёт Су-25.

Также он добавил, что уничтожены 26 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Верхняя Дуванка, Кременная, Лисичанск, Приволье (ЛНР), Берестовое, Володино, Красная Гора, Орлинское (ДНР), Любимовка, Работино и Токмак Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили три пункта боепитания подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское (ДНР). Кроме того, на донецком направлении за сутки успешно отражены три атаки ВСУ около Авдеевки, Берестового и Марьинки (ДНР).