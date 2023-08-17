Минск, 18 августа, 2023, 02:28 — ИА Регнум. На выборах президента России в 2024 году снова победит Владимир Путин, соперников у него нет, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет», — сказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, Путин из-за наличия большого количества насущных вопросов не думает про то, кто бы мог стать его преемником. Россия большая, нужно решать много других проблем, добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, согласно проведённому исследованию фонда «Общественное мнение», подавляющее большинство населения России доверяет работе президента Владимира Путина. 28 июля стало известно, что 77% респондентов отметили, качественное выполнение своих обязанностей главой государства, 75% выразили ему доверие.

Ранее замглавы Центризбиркома РФ Николай Булаев пригласил глав избирательных органов стран СНГ наблюдать за выборами президента России, которые пройдут в марте 2024 года.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что по итогам консультаций с Министерством обороны и ФСБ сочла возможным проведение выборов в четырёх новых регионах России.