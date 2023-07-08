Москва, 8 июля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Замглавы Центризбиркома РФ Николай Булаев пригласил глав избирательных органов стран СНГ наблюдать за выборами президента России, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба ЦИК.

Известия/Дмитрий Коротаев

В Ташкенте прошло первое заседание Консультативного совета глав центральных избирательных органов стран СНГ.

«Мы хотели бы, чтобы вы нашли время в своём рабочем графике и приехали к нам в марте 2024 года для участия в наблюдении за выборами президента России», — сказал Булаев.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах. По её словам, выдвижение кандидатов на выборы в заксобрания в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях стартует 24 июля и продлится до середины августа.

Ранее Памфилова заявила, что по итогам консультаций с Министерством обороны и ФСБ сочла возможным проведение выборов в четырёх новых регионах России.