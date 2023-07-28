Москва, 28 июля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Согласно проведённому исследованию фонда «Общественное мнение», подавляющее большинство населения России доверяет работе президента Владимира Путина. Как стало известно 28 июля, 77% респондентов отметили, что глава государства качественно выполняет свои обязанности, 75% выразили ему доверие.

Александр Казаков/ТАСС Владимир Путин

При этом, 11% принявших участие в опросе негативно оценили работу президента, ещё 12% затруднились с ответом. 15% респондентов «скорее не доверяют» Путину, ещё 10% затруднились с ответом. Результаты опроса опубликовал фонд на сайте.

Как стало известно ранее, уровень доверия жителей России президенту Путину в апреле за неделю вырос на 0,4 процентного пункта и превысил 80%. По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 80,1% россиян на прямой вопрос о доверии главе государства ответили положительно, с ними не согласились 16,1% опрошенных. Также подрос показатель одобрения деятельности российского лидера — об этом заявили 77,5% респондентов, не одобрили его работу 13,7% респондентов.