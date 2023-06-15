Москва, 15 июня, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что по итогам консультаций с Министерством обороны и ФСБ сочла возможным проведение выборов в четырёх новых регионах России. Об этом она сообщила 15 июня на заседании ЦИК.

ИА REGNUM Новые регионы России

«Позиция была очень чёткая, что выборы проводить можно. Более того, Минобороны прислало в ЦИК письмо с рекомендациями, в каких условиях должно пройти голосование и что ЦИК должен сделать», — сказала Памфилова.

Председатель ЦИК также сообщила, что предварительно врио глав новых субъектов, находящихся в данный момент на военном положении, направили предложения о проведении сентябрьских выборов. В соответствии с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным 29 мая, комиссия была обязана проконсультироваться с Минобороны и ФСБ не позднее чем через пять дней со дня их получения.

Донецкая и Луганская республики, а также Запорожская и Херсонская области впервые примут участие в голосовании, которое состоится 10 сентября. В общей сложности ЦИК запланировал более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах России.

Закон, предусматривающий возможность проведения выборов на территориях с военным положением после консультаций с Минобороны и ФСБ, глава государства подписал 29 мая. Ранее на таких территориях референдумы и выборы в различные органы не проводились. В соответствии с нововведениями ограничение не будет распространяться на случаи, когда решение о выборах или референдуме ЦИК принял после консультаций с Минобороны и ФСБ.

ИА Регнум ранее сообщало о принятии соответствующей поправки в закон Государственной думой. Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников объяснил необходимость поправок противоречием о невозможности выборов на территориях с действующим военным положением и пунктом о проведении выборов в 2023 году в законах о принятии ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины в состав России.