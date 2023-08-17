Москва, 17 августа, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ ведёт работу над реализацией проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе министерства.

Mintrans.ru

«Минтранс ведёт работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург. Для этого будет создана рабочая группа совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти, организациями и представителями субъектов РФ», — отметили в Минтрансе.

Отмечается, что РЖД ведут проектирование данного маршрута.

Кроме того, в министерстве добавили, что будут проработаны варианты развития ВСМ и на других направлениях, о которых сказал президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что наступил подходящий момент для реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. Сейчас минимальное время в пути по железной дороге между двумя городами составляет около четырёх часов, а после введения в строй высокоскоростной магистрали сократится до 2 часов 15 минут.

Также глава государства отметил, что после реализации проекта ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом необходимо будет построить магистраль до Адлера и Луганска.

Кроме того, Путин сказал, что обсудит с главой Белоруссии Александром Лукашенко строительство высокоскоростной магистрали до Минска. Он отметил, что минское направление было бы очень востребовано гражданами и России, и Белоруссии.