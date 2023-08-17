Москва, 17 августа, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Белоруссии Александром Лукашенко строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) в направлении Минска. Об этом он сказал 17 августа во время церемонии запуска движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3).

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Надо бы проработать этот вопрос с правительством Белоруссии, я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии. Тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин дал старт движению по МЦД-3. Таким образом, в Москве и Подмосковье заработала линия Зеленоград — Раменское, пересадку с неё можно сделать на метро, МЦК и пригородные направления. Пересадки будут бесплатными.

Ранее 17 августа Путин заявил, что наступил подходящий момент для реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. Сейчас минимальное время в пути по железной дороге между двумя городами составляет около четырёх часов, а после введения в строй высокоскоростной магистрали сократится до 2 часов 15 минут.

Также глава государства отметил, что после реализации проекта ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом необходимо будет построить магистраль до Адлера и Луганска.