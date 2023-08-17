Москва, 17 августа, 2023, 19:18 — ИА Регнум. И у России, и у США есть способы воздействовать на спутники друг друга, но до этого дело дойдёт только в ходе ядерной войны, или за полшага до её начала, считает военный эксперт Илья Крамник. Об этом он заявил корреспонденту ИА Регнум 17 августа.

Ранее стало известно, что Космические силы США сформировали первое подразделение, предназначенное для сбора разведданных о спутниках, наземной космической инфраструктуре и «поражения целей».

«Это административный процесс, в рамках проводимой в США реформы, когда они создали космические силы, которые были выделены из ВВС. Естественно теперь, в рамках этих сил, они формируют соответствующие подразделения. Было бы странно, если бы такая структура не возникала», — сказал Крамник.

По его словам, случившееся это обычный административный шаг: когда у вас происходит реструктуризация (на любом предприятии), то вслед за ней происходят те или иные административные перемены. Причём в данном случае речь идет не столько даже о переменах, сколько о бюрократическом оформлении новой структуры.

«Так что всё остаётся как есть. Качественных изменений в американском военном комплексе не произошло, — уверен Крамник. — О качественных изменениях можно будет судить на основании наблюдений за американской космической программой. Причем не в течение годы, а лет пяти. Например сейчас у них очень сильно развивается инфраструктура космической связи. В том числе коммерческой. Например, «Старлинк», который используется в военных целях на Украине. Вот его существование — это прямая угроза».

При этом он подчеркнул, что у всех крупных стран — у России, у США, у Китая, у Индии есть свои системы, позволяющие сбивать объекты на орбите. Все их испытывали, все их развивают. Это одна из проблем — милитаризация космоса. Все соглашаются с тем, что это не хорошо, но космос всё равно используется в военных целях — для связи, навигации и разведки, то соответственно появляется оружие, чтобы, если не лишить противника такой связи, то во всяком случае максимально испортить ему это использование.

«Для этого создаются системы орбитального перехвата. У США есть возможность воздействовать на наши спутники, а у нас — на американские. Но надо понимать, что когда начнётся такое воздействие, то это будет либо во время ядерной войны, либо за буквально за полшага до неё. И последнее, что в этот момент будет интересовать граждан (с обеих сторон!) так это то, что там происходит со спутниками», — подытожил Крамник.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в зоне проведения спецоперации ВС России уничтожили комплект связи спутниковой системы Starlink, которым пользовались Вооружённые силы Украины.

До этого стало известно, что российская армия научилась эффективно глушить связь ВСУ через спутниковую систему Starlink. В РФ испытывают средства для подавления связи Starlink и готовят их к промышленному производству.

По словам военного эксперта Михаила Онуфриенко, на Украину доставили колоссальное количество терминалов Starlink, с помощью которых ВСУ теперь координируют свои действия, заглушить их работу технически очень сложно.