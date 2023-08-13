Москва, 13 августа, 2023, 13:25 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации российские военные уничтожили комплект связи спутниковой системы Starlink, который используют Вооружённые силы Украины. Кадры его ликвидации опубликовало Министерство обороны России.

Минобороны РФ/ТАСС FPV-дрон

Замаскированную точку спутниковой системы связи вскрыли операторы FPV-дронов.

«Точным ударом FPV-дрона комплект связи был уничтожен», ― говорится в сообщении военного ведомства.

На кадрах отчётливо виден подлёт беспилотника и мощный взрыв.

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Как сообщало ИА Регнум, офицер роты ударных беспилотников украинской армии с позывным Мадьяр ранее сообщил, что российская армия научилась эффективно глушить связь ВСУ через спутниковую систему Starlink.

Позднее военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко подтвердил, что у украинских военных на линии боевого соприкосновения возникли трудности с использованием интернета через спутники Starlink. Он добавил, что многие это связывают с тем, что российские средства РЭБ начали глушить связь, предоставляемую американской компанией SpaceX.

При этом военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с ИА Регнум заявил, что на Украину поставили колоссальное количество терминалов Starlink, с помощью которых ВСУ теперь координируют свои действия. По его словам, заглушить их работу технически очень сложно.