Минобороны опубликовало видео уничтожения дроном терминала Starlink ВСУ
Москва, 13 августа, 2023, 13:25 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации российские военные уничтожили комплект связи спутниковой системы Starlink, который используют Вооружённые силы Украины. Кадры его ликвидации опубликовало Министерство обороны России.
Замаскированную точку спутниковой системы связи вскрыли операторы FPV-дронов.
«Точным ударом FPV-дрона комплект связи был уничтожен», ― говорится в сообщении военного ведомства.
На кадрах отчётливо виден подлёт беспилотника и мощный взрыв.
Как сообщало ИА Регнум, офицер роты ударных беспилотников украинской армии с позывным Мадьяр ранее сообщил, что российская армия научилась эффективно глушить связь ВСУ через спутниковую систему Starlink.
Позднее военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко подтвердил, что у украинских военных на линии боевого соприкосновения возникли трудности с использованием интернета через спутники Starlink. Он добавил, что многие это связывают с тем, что российские средства РЭБ начали глушить связь, предоставляемую американской компанией SpaceX.
При этом военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с ИА Регнум заявил, что на Украину поставили колоссальное количество терминалов Starlink, с помощью которых ВСУ теперь координируют свои действия. По его словам, заглушить их работу технически очень сложно.