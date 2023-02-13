Москва, 31 июля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. На Украину было поставлено колоссальное количество терминалов Starlink, с помощью которых ВСУ теперь координируют свои действия, заглушить их работу технически очень сложно. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 июля заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Airman 1st Class Sebastian Romaw/Global Look Press

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начали глушить спутниковый интернет Starlink на луганском тактическом направлении.

«Суть не в работе конкретно Starlink. В любой армии ключевую роль играет связь. Это координация между подразделениями, связь с командованием, наведение орудий и так далее. Без этого противник не сможет успешно работать. Любая армия не сможет. И поэтому основная задача средств радиоэлектронной борьбы помимо того, что у всех на слуху (противодействие беспилотникам), колоссальное значение имеет нанесение урона средствам связи. Любым. Спутниковая связь, радио и какая угодно. Потому на это и направлены основные усилия», — объяснил Онуфриенко.

И вполне естественно, что под удар попадает и Starlink. Тем более, как пояснил Онуфриенко, что на Украину было поставлено колоссальное количество этих станций, которые помогают противнику эффективно осуществлять боевое взаимодействие. ВСУ переговариваются с помощью этой сети, координируют свои действия, передают информацию и так далее.

При этом он заметил, что полностью отрезать части ВСУ, находящиеся на линии боевого соприкосновения, от интернета, поставляемого Starlink, — это технически очень сложная и практически невыполнимая задача.

«Потому что слишком велика линия соприкосновения и слишком большое количество средств РЭБ потребуется для этого глушения. Поэтому это будет делаться на наиболее сложных участках фронта», — объяснил Онуфриенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Марочко, анализ переговоров украинских боевиков на линии боевого соприкосновения показал, что у них возникли сложности с использованием интернета, получаемого через спутники Starlink. До этого стало известно, что ВС России научились эффективно глушить связь ВСУ через спутниковую систему Starlink. А «фронт без Starlink существенно сложнее, чем даже фронт без F-16».

В конце весны 2023 года появилась информация о том, что ВСУ принялись отводить терминалы Starlink в тыловые районы. 16 июля стало известно, что вооружённые силы России уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области станцию Starlink.

В свою очередь американский предприниматель Илон Маск отказался предоставить украинской армии доступ к системе спутниковой связи Starlink в районе Крыма. До этого он уже несколько раз ограничивал доступ для украинских военных к Starlink.