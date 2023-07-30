Киев, 30 июля, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Российская армия научилась эффективно глушить связь ВСУ через спутниковую систему Starlink. Об этом 30 июля заявил офицер роты ударных беспилотников украинской армии с позывным Мадьяр в своём Telegram-канале.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

По его данным, в России испытывают средства для подавления связи Starlink и готовят к промышленному производству. Он призвал украинских специалистов искать способы противодействия.

«Фронт без Starlink — существенно сложнее, чем даже фронт без F-16. Слепнет и глохнет», — отметил украинский военный.

В США в апреле 2023 года уже выражали беспокойство, что в России создали средство для подавления спутниковой системы связи, которую Украине предоставляет компания SpaceX. В Сеть выложили секретные данные Пентагона, что это система радиоэлектронной борьбы «Тобол».

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил ИА Регнум, что «Тобол», скорее всего, не единственная разработка российских учёных, способная глушить сигналы Starlink. Он отметил, что Россия традиционно была на передовых позициях в этой сфере.