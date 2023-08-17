Москва, 17 августа, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Если ЦРУ и предупреждало Белый дом о том, что контрнаступление ВСУ может сорваться, то это никого там не взволновало, так как для США важен не столько успех Киева, сколько затягивание конфликта и гибель как можно большего количества жителей постсоветского пространства. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 августа заявил Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.

Ранее американский публицист Сеймур Херш заявил, что ЦРУ заранее предупреждало госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что контрнаступление ВСУ окажется безуспешным, но в администрации президента США эти прогнозы проигнорировали.

Михайлов призвал не забывать, что, во-первых, решения военного характера в США принимает не глава Госдепартамента, а Пентагон и такие люди, как министр обороны США Ллойд Остин и председатель объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. И Блинкен при всём желании не смог бы отменить тот сценарий, который генералы положили на стол Байдену.

Во-вторых, как пояснил Михайлов, ЦРУ действительно могло предупреждать и Госдепартамент, и Белый дом, и комитет Конгресса США по обороне, а также другие органы власти о том, что контрнаступление ВСУ может провалиться.

«Но в ответ им могли сказать: «Да и ладно». Разве кто-то жалеет украинские войска? Американские политики уже не раз показывали, что их меньше всего интересует жизнь солдат ВСУ. Их интересует только, насколько большое количество представителей постсоветского пространства может погибнуть в этом конфликте и на сколько лет затянется это противостояние», — сказал Михайлов.

Как подчеркнул военный эксперт, не в интересах США было думать о жизнях украинцев, равно как и о результатах контрнаступления.

«Руководство Пентагона, оценивая военно-технические возможности Украины даже с дополнительными пакетами вооружений, понимало, что эта кампания на полтора-два года, а потом её всё равно придется сворачивать», — сказал Михайлов.

По его словам, уже сейчас видно, что у Запада нет прежнего желания опустошать свои арсеналы.

«Любой военный специалист понимал, что, сколько ни помогай Украине, результат будет один и тот же — боевые действия будут затягиваться на всё больший срок. А чем дольше тянутся военные действия, тем больше погибших. Это вполне себе пропорциональные вещи», — констатировал Михайлов.

Он полагает, что европейским государствам хотелось бы поскорее закончить военную кампанию на Украине, потому что она ослабляет скорее ЕС, а не Россию. Поэтому европейцы заинтересованы в прекращении конфликта, тем более что Украина — это подбрюшье Восточной Европы. Но у США позиция прямо противоположная. Им нужно подбрасывать дрова в этот огонь конфликта. Хотя нельзя сказать, что на них он не сказывается. У США много проектов на восточном направлении, которые требуют ресурсов.

«Затяжные военные действия могут идти ещё долго. Это может продолжаться годами. Но прямая военно-политическая поддержка заканчивается, и это всем понятно. Даже киевскому режиму», — подчеркнул Михайлов.

Кроме того, хотя Белый дом и хочет длительного конфликта, там всё острее ощущают имиджевые потери, которые вынужден нести Вашингтон.

«США неприятно, когда Россия демонстрирует их сожжённую военную технику. А американские военные машины уничтожаются очень быстро», — подытожил Михайлов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации Херша, в США строили большие планы, надеясь на успешность украинского контрнаступления, и несмотря на предостережения ЦРУ, администрация Байдена поверила в шоу, которое устроил президент Украины Владимир Зеленский.

До этого бывший начальник генштаба Чехии генерал армии в запасе Иржи Шедивы заявил, что во время контрнаступления Киев совершил несколько серьёзных ошибок. Например, проводил контрнаступление одновременно на трёх направлениях. В свою очередь, российские войска научились эффективно применять средства радиоэлектронной борьбы, которые мешают ВСУ осуществлять коммуникацию и наведение.

В то же время бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил в провале контрнаступления самого Байдена, проявившего нерешительность, которая вкупе со спорами о предоставлении Украине оружия привела к «парализующей осторожности» ряда стран.