Прага, 15 августа, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Бывший начальник генштаба Чехии генерал армии в запасе Иржи Шедивы в интервью изданию Czdefence назвал главные ошибки Киева при контрнаступлении.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, по его мнению, одной из главных ошибок было проведение контрнаступления одновременно на трёх направлениях.

«Бахмут (украинское название Артёмовска) должен был стать обманным ударом, куда российские войска стянулись бы для обороны, после чего основным направлением и вторичной целью должны были стать Бердянск и Мелитополь», — сказал Шедивы.

При этом он подчеркнул, что неправильно винить в низких темпах наступления минные поля, поскольку ещё до начала так называемого контрнаступления часто поступали сообщения об их установке, особенно на крымском направлении.

При этом экс-глава генштаба Чехии отметил эффективное применение российскими войсками средств радиоэлектронной борьбы, которые мешают осуществлять коммуникацию и наведение.

«Известный Bayraktar практически пропал с неба над Украиной… Русским точно удаётся нарушать сигнал GPS, что снижает точность наводимых через GPS ракет и боеприпасов», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения». Капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев, добавил зампред Совбеза.

По данным Минобороны на 4 августа, Украина с начала так называемого контрнаступления в июне–июле потеряла уже более 43 тыс. военных. Причём данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

Кроме того, за два месяца ВСУ лишились 4,9 тыс. единиц техники, среди которых 76 американских артсистем М-777, 84 самоходных артиллерийских установки из Польши, США, Франции и Германии. В частности, за этот период украинская армия потеряла более 1,8 тыс. танков и боевых бронированных машин, в том числе 25 танков Leopard.