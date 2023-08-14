Вашингтон, 14 августа, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Политика, проводимая президентом США Джо Байденом в отношении Украины, лишь оттягивает поражение украинской стороны в вооружённом конфликте, заявил бывший помощник экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в статье для The Wall Street Journal.

Gage Skidmore Джон Болтон

Болтон заявил, что неудачи, которые Вооружённые силы Украины терпят в ходе контрнаступления, в первую очередь связаны с решениями Джо Байдена о поставках военной помощи. По его словам, вечные споры и сомнения о предоставлении Украине необходимого оружия привели к «парализующей сложности» ряда стран.

Экс-советник Трампа подчеркнул, что именно нерешительность Байдена привела к провалу украинского контрнаступления, а политика американского президента принесла в результате только отсрочку победы российской стороны в конфликте.

Как передавало ИА Регнум, ранее The Wall Steet Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что чиновники в США и странах Европы потеряли веру в наступление Вооружённых сил Украины, так как изначально рассчитывали, что украинская сторона сможет провести успешную наступательную операцию до конца года. Авторы статьи отметили, что на Запада рассчитывали, что прорыв линии обороны ВС России вынудит российскую сторону к зиме согласиться на переговоры.