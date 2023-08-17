Вашингтон, 17 августа, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Сотрудники ЦРУ заранее предупреждали госсекретаря США Энтони Блинкена, что контрнаступление Украины не будет успешным. Об этом 17 августа сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источник в американской разведке.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

«Блинкен узнал от ЦРУ, что украинское наступление не будет удачным. Это было устроенное Зеленским шоу, в которое поверили в американской администрации», — написал Херш.

Отмечается, что на ожиданиях от наступления ВСУ строились большие планы, а встреча по украинскому урегулированию в Джидде должна была стать венцом этого наступления, однако Россия не даёт ВСУ продвигаться.

Он добавил, что встреча в Джидде была идеей помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который видел в ней эквивалент Версальского мира, который был заключён после Первой мировой войны. После словам Херша, это стало ещё одной ошибкой.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры по урегулированию на Украине в Джидде проходили с 6 по 7 августа и на них присутствовали представители около трёх десятков стран, включая Индию и Китай.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала встречу в Джидде, указав, что такие переговоры не представляют никакой ценности. Дипломат подчеркнула, что ни один из пунктов, которые там обсудили, не направлен на решение кризиса дипломатическим путём. Она добавила, что подобные действия только принижают значение мирных инициатив других стран.

Ранее The Wall Steet Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что чиновники в США и странах Европы потеряли веру в наступление Вооружённых сил Украины, так как изначально рассчитывали, что украинская сторона сможет провести успешную наступательную операцию до конца года. Авторы статьи отметили, что на Западе рассчитывали, что прорыв линии обороны ВС России вынудит российскую сторону к зиме согласиться на переговоры.