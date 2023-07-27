Москва, 27 июля, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Запад становится всё ближе к пониманию необходимости свернуть военно-техническую поддержку Украины, считает Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее издание Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников объявило, что украинские военные утратили почти пятую часть снаряжения, которым их снабдил Североатлантический альянс для проведения контрнаступления.

Как полагает Михайлов, не исключено, что заказчик этих публикаций хочет объявить, что пора пересматривать степень дальнейшей поддержки Киева, потому что сейчас слишком много политических сил выстраивают свои карьеры вокруг украинского кейса. А с другой стороны, благополучно закапывают этот кейс, который уже становится токсичным.

«Россия не станет ждать, пока западный ВПК будет восполнять Украине недостающие вооружения. Сегодня минобороны РФ уже отчиталось об уничтожении базы, где располагались и новые партии надводных беспилотных аппаратов. Нанесены удары по ключевым опорным пунктам. Так что процесс демилитаризации Украины продолжается в ежедневном режиме», — сказал Михайлов.

По его словам, этот процесс неумолимо приближается к моменту истощения этих вооружений. И этот момент наступит скоро, если учесть заявления европейских лидеров, которые начали активно говорить о нехватке боеприпасов.

«Огромный расход боеприпасов, в больших количествах уничтожаются пусковые установки, САУ, танки и другие средства, которые приехали на Украину. Так что я думаю, что 20% — это заниженная цифра. Уничтожено намного больше, — сказал Михайлов. — И самое главное — никаких практических результатов это наступление не принесло. Западный заказчик этой военной кампании не получил никакого удовлетворения и не скрывает разочарования».

Михайлов убеждён, что западные лидеры пытаются сгладить неприятный эффект, но понимают, что военно-техническую поддержку Украины пора сворачивать. В ней нет никакого смысла.

«Арсеналы пустеют, а на фронте никаких перемен. Россия выстроила линию обороны и благополучно перемалывает всё новые и новые партии этих западных вооружений», — подытожил военный эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам президента России Владимира Путина, ВСУ в ходе последней атаки в Запорожской области понесли большие потери и потеряли больше двух сотен человек. Глава государства заявил, что запорожское направление стало главным для наступления ВСУ, но противник не имел успехов ни на одном из направлений удара.

Кроме того, он заявил об уничтожении 60% техники ВСУ в зоне специальной военной операции. Причём 40% украинской техники ликвидировали российские лётчики.