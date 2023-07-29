Мелитополь, 29 июля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Российские бойцы, находящиеся на сватовском направлении в зоне специальной военной операции, заметили, что у подразделений украинской армии на этом участке дефицит боеприпасов. Об этом 29 июля сообщил РИА Новости разведчик с позывным Бен.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он рассказал, что с декабря 2022 года украинская сторона стала сокращать интенсивность обстрелов на сватовском направлении. Теперь ВСУ наносят артиллерийские удары гораздо реже, чем подразделения российской армии, только если корректируют их с помощью беспилотника.

«У них плановая цель сейчас — одна-две мины, если больше, то, значит, уже «птичка» висит и корректирует», — сказал Бен.

По его мнению, такая ситуация сложилась из-за того, что украинское командование перебросило основные силы на артёмовское и запорожское направления.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 28 июля военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на купянском и краснолиманском направлениях военные медики ВСУ столкнулись с дефицитом патолого-анатомических мешков для тел погибших украинских военных. Кроме того, в медицинских учреждениях Украины, в том числе отделениях судебно-медицинской экспертизы, образовалась нехватка таких средств, как формальдегид и жидкий азот.