Москва, 17 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Логика Запада исходит из того, что конфликт на Украине надо заморозить на время сложных погодных условий, чтобы перевооружить ВСУ, но на самом деле НАТО хочет продолжать боевые действия против России до полного истощения и разрушения украинского государственного строя. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько, комментируя мнение американского офицера о важности Киева заморозить конфликт.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для американского издания 19Fortyfive написал, что Украина никогда не сможет победить Россию на поле боя, а чтобы сохранить остатки территорий, Киеву следует заморозить конфликт. По его словам, ВСУ столкнулись с большими потерями на фронте, а сформировать потенциал сродни тому, что был до контрнаступления, Киев уже не сможет. Офицер призвал смириться с такой реальностью.

Политолог Безпалько отметил, что погодные условия осени и зимы будут одинаково осложнять ведение боевых действий и для России, и для Украины. Поэтому Запад пытается воздействовать на Киев и принудить его к временной заморозке конфликта.

«Думаю, что офицер США немного лукавит. Сейчас Киев бросил на передовую свои оставшиеся, но сильные подразделения. Но если эти резервы сгорят до конца сентября, когда начинаются сложные погодные условия, то чтобы уже Россия не перешла в наступление, Киеву и Вашингтону нужна будет заморозка конфликта. Пока Украина ещё как-то функционирует, то от неё как от антироссийского оружия, копья отказываться не будут. Может быть, возьмут тайм-аут, чтобы копьё починить и наконечник заострить», — поделился Безпалько.

По его мнению, конфликт с подачи США может продолжаться до полного истощения ВСУ, до разрушения экономики, государственного строя, военных и правоохранительных структур. Безпалько обратил внимание, что сейчас же Россия может полностью закрыть зерновой коридор, разрушить порты Украины или постоянно наносить удары силами авиации и ракетами, чтобы не допустить возможности нарастить обратно военный резерв Украины.

В свою очередь военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев также обратил внимание, что Западу интересен сам боевой процесс и лишь заморозка конфликта, а не его прекращение, что идёт вразрез с задачами России.

«Чтобы завершить конфликт, США в первую очередь должны перестать поддерживать Украину поставками вооружения и финансами. Речь о том, чтобы Запад перестал вести боевые действия с Россией, а мы уже сами разберёмся с Украиной. Им просто нужно перестать вмешиваться и поддерживать Киев. Думаю, что если Запад перестанет влиять, то Украина и Россия быстро найдут чёткую общую формулу мира. Мы исходим из того, что с территории Украины не должна исходить угроза в любом виде», — пояснил Перенджиев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину ждёт тяжелая осень из-за усиливающихся призывов к переговорам с Москвой. Украина, по словам дипломата, намерена сделать всё в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс написал, что Киев отправил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве. По мнению журналиста, это и хорошая, и плохая новость — поскольку во время передышки или восстановления бригады у ВСУ не будет достаточно бойцов и техники для замены.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан. Он подчеркнул, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий, не принимая в расчёт уровень потерь в ВСУ.

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО, безусловно, втягивается в конфликт на Украине, поставляя Киеву всё более тяжёлую технику. Но танки «Леопард» уничтожаются, а если ВСУ поставят истребители, то уничтожать будут и их, отметил глава государства.