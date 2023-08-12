Киев, 12 августа, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Украину ждёт тяжелая осень из-за усиливающихся призывов к переговорам с Москвой, заявил изданию РБК-Украина глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба

«Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю», — сказал он.

Кулеба добавил, что призывы к переговорам с Россией становятся всё громче, и Украина намерена сделать всё в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали.

Спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Украина не заинтересована в прекращении или заморозке военного конфликта, особенно после неудачного контрнаступления Вооружённых сил Украины, начавшегося 4 июня.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил 11 августа, что не видит смысла в переговорах по Украине, потому что они нужны только находящимся в бедственном положении странам Запада. Он подчеркнул, что Россия выигрывает по всем фронтам — как на поле боя, так и на международной политической арене.