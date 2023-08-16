Вашингтон, 16 августа, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Командование киевской армией отправило на передовую 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Это последнее крупное подразделение, которое было в резерве у ВСУ. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Автор уточнил, что 82-я десантно-штурмовая бригада насчитывает 2 тыс. солдат, в её составе также боевая техника Marder и Stryker, танки Challenger-2.

Боевики уже вступили в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины.

«Ни одна бригада не может сражаться вечно. Когда 46-я и 82-я бригады отступят для отдыха и ремонта, может не оказаться столь же мощных свежих бригад, которые могли бы заменить их», — спрогнозировал Экс.

Журналист также предположил, что если ВС РФ в Работино смогут удержать свои позиции и выдержат «временный всплеск украинского наступления», то русские могут нанести сильный удар по украинским войскам.

Как сообщало ИА Регнум, украинские средства противовоздушной обороны не могут противодействовать российским противокорабельным ракетам Х-22. Этот факт признал советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат и заявил, что ПВО ВСУ ещё ни разу не удавалось сбить ракеты X-22, которыми Россия регулярно атакует.

Вооружённые силы России принимают во внимание особенности работы зенитных ракетных комплексов Patriot, а потому сначала истощают запасы ракет к ним, а затем их подрывают, заявил 15 августа бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.