Вашингтон, 17 августа, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Украине следует заморозить конфликт, поскольку победить на фронте с учётом потерь не получится. Необходимо признать новые реалии о том, что значительный уровень инвестиций не окупился, написал в статье для 19Fortyfive отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

Сергей Корсун ИА REGNUM ВСУ

«Почти наверняка Украина никогда не завоюет свою свободу на поле боя. Чтобы сохранить территорию, которую она в настоящее время удерживает, и предотвратить дальнейшую потерю земель, Киев должен смириться с суровой реальностью, согласно которой наиболее разумным курсом сейчас является замораживание конфликта и начало переговоров о его прекращении», — отметил эксперт.

Чем дольше будет игнорироваться происходящее, тем больше территорий потеряет Украина в результате неминуемых переговоров.

Американские инвестиции составили более 100 млрд долларов, отправлены тысячи бронированных машин, миллионы снарядов и ракет, оказана серьёзная разведывательная поддержка в течение почти полутора лет. Теперь, по мнению Дэвиса, главным приоритетом для Вашингтона должны выступать американская национальная безопасность и экономическое процветание.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину ждёт тяжелая осень из-за усиливающихся призывов к переговорам с Москвой. Украина, по словам дипломата, намерена сделать всё в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов считает, что продолжающиеся военные действия выгодны режиму президента Украины Владимира Зеленского, а прекращение или заморозка конфликта грозят лично украинскому лидеру катастрофой. Именно поэтому киевские власти отвергают переговоры с Россией о мирном урегулировании.