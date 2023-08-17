Москва, 17 августа, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России поразили два пункта управления беспилотниками ВСУ у Ласточкино в Донецкой Народной Республике (ДНР) и у Ивановского в Запорожской области, заявил 17 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«В районах населённых пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — рассказал он.

Как передавало ИА Регнум, накануне украинский главнокомандующий Валерий Залужный заявил об очередной договорённости с коллегой НАТО в Европе Кристофером Каволи об увеличении производства беспилотников.

Главком ВСУ добавил, что ключевой темой разговора было обсуждение сотрудничества в военной сфере, он доложил об обстановке на фронте, о ходе наступательных и оборонительных операций, рассказал о планах украинской армии.

Тем временем источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме «Армия-2023» 17 августа сообщил, что в России впервые создали боеприпас с управляемым подрывом в самом малом калибре 23 миллиметра, который позволит увеличить эффективность поражения беспилотников.