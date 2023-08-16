Киев, 16 августа, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Украинский главнокомандующий Валерий Залужный заявил об очередной договорённости с коллегой НАТО в Европе Кристофером Каволи об увеличении производства беспилотников.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, 15 августа состоялась «важная встреча с американскими и британскими партнёрами».

Стороны обсуждали необходимые нужды военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования.

«Обсудили также важный вопрос — дроны. Противодействие беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнёрами сосредоточить работу по этому направлению», — написал Залужный в своём Telegram-канале.

Главком ВСУ добавил, что ключевой темой разговора было обсуждение сотрудничества в военной сфере, он доложил об обстановке на фронте, о ходе наступательных и оборонительных операций, рассказал о планах украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский 10 августа провёл закрытые переговоры с представителями военного руководства Великобритании.

Он сказал, что союзники готовят для Украины новые пакеты военной помощи, в которые войдут системы противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский сообщил, что провёл специальное совещание ставки для обсуждения контрнаступления Вооружённых сил Украины, на котором присутствовали главнокомандующий Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и начальник ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что на совещании был проведён анализ сложившейся ситуации, а также планирование будущих шагов.