Москва, 17 августа, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В России впервые создали боеприпас с управляемым подрывом в самом малом калибре 23 миллиметра, который позволит увеличить эффективность поражения дронов, сообщил 17 августа источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме «Армия-2023».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В этом калибре в нашей стране впервые удалось реализовать управляемый подрыв в боеприпасе калибра 23 мм. Разработка позволит кратно увеличить эффективность поражения малогабаритных целей типа коптеров и дронов», — рассказал собеседник РИА Новости.

В ближайшее время, отметил он, планируется провести испытания боеприпаса, после чего новинку предложат потенциальным заказчикам.

Как пояснил источник агентства, при поражении воздушных целей, таких как беспилотники, эти снаряды позволяют осуществить управляемый подрыв и создать поле из поражающих элементов точно на траектории полёта летательного аппарата.

Таким образом, кратно снижается расход боеприпасов и сокращается время, необходимое для поражения одной воздушной цели.

Как передавало ИА Регнум, в мае концерн «Калашников» объявил о начале работы нового дивизиона беспилотников и кратном увеличении их производства. Основной задачей дивизиона будет производство комплексов с управляемыми барражирующими боеприпасами, предназначенными для высокоточного поражения удалённых одиночных и групповых наземных объектов.

Перед этим сообщалось, что в России разработали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе самолётного типа. Летательный аппарат оснащён турбореактивной силовой установкой. Он может совершать полёты дальностью до 90 км с максимальной скоростью 400 км/ч, крейсерской — 200 км/ч.

По словам конструкторов, беспилотник сделан реактивным для придания ему большей скорости и возможностей для совершения манёвров. Помимо этого дрон оснащён искусственным интеллектом и компьютерным зрением.